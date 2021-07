Interlive.it ha raccolto informazioni su uno dei migliori talenti nerazzurri. Marotta non vuole privarsene, perlomeno non a titolo definitivo

“Per Marotta è incedibile”, la condifenza raccolta stamane da Interlive.it. E’ incedibile, per l’Ad nerazzurro, Lorenzo Pirola. Non a caso, secondo sempre quanto raccolto dalla nostra redazione, l’Inter ha già rispedito al mittente ben tre offerte per il centrale mancino ora in ritiro con Inzaghi e che stimava anche Antonio Conte: una del Sassuolo, una dello Schalke 04 per il prestito con obbligo di riscatto a 9 milioni, infine dello Shakhtar di De Zerbi da 6 milioni di euro più bonus. Delle tre forse quest’ultima era la più alta.

Calciomercato Inter, per Pirola resta in piedi il ritorno al Monza

Per il classe ’99, che Inzaghi valuterà bene in questi giorni di ritiro ad Appiano, è sempre in piedi la possibilità di un ritorno al Monza. Il club di Silvio Berlusconi ha presentato un’offerta di prestito con diritto di riscatto. Anche in mancanza di un controriscatto, visti gli eccellenti rapporti tra Marotta e Galliani, l’Inter manterrebbe comunque il ‘controllo’ del cartellino del ragazzo.