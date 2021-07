Faccia a faccia con Marotta previsto nei prossimi giorni, ma l’addio all’Inter è ormai vicinissimo. Ecco tutti i dettagli

A un passo l’addio all’Inter. Parliamo di Lele Oriali, il quale a meno di sorprese lascerà nuovamente il club nerazzurro. Stando a ‘La Gazzetta dello Sport’ entro questa settimana il first technical manager interista si incontrerà con l’Ad Marotta per parlare del suo futuro nella società targata Suning. Almeno per il momento, i margini per un prosieguo dell’avventura ad Appiano sono ridottisimi, pressoché vicini allo zero.

Oriali verso l’addio all’Inter: i motivi

Come scrive la ‘rosea’ a pesare sulla separazione, oltre al divorzio con Conte del quale la ‘Bandiera’ nerazzurra è amico oltre che grande ‘alleato’, “la volontà da parte del club di viale della Liberazione di dare un approccio diverso al lavoro di campo”. Non a caso Oriali potrebbe non essere rimpiazzato – fin qui si era parlato di un possibile approdo al suo posto di Riccardo Ferri – con il vuoto che verrebbe colmato dallo stesso Marotta e dal Ds Ausilio, o meglio con una loro maggior presenza alla Pinetina e dunque vicinanza alla squadra di Simone Inzaghi.