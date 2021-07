Calciomercato Inter: il direttore sportivo del Watford si è espresso sui movimenti delle squadre inglesi in vista della prossima stagione

Il mercato non sarà semplice, soprattutto per le squadre italiane che dovranno lavorare su entrate e uscite per rinforzare le proprie rose ma stando comunque attenti a far tornare i bilanci al meglio, come ad esempio l'Inter che è stata costretta a vendere Achraf Hakimi per fare cassa. All'estero, però, non va proprio così. Soprattutto in Inghilterra dove sono pronti a fare follie per alcuni giocatori italiani, su tutti Nicolò Barella che è un perno fondamentale dei nerazzurri con Antonio Conte prima e Simone Inzaghi adesso. Ce lo spiega il ds del Watford Cristiano Giarretta.

Calciomercato Inter, Giarretta: “Barella chiacchierato, le possibilità economiche di accaparrarselo non mancano”

“Le possibilità ci sono, il campionato europeo in Inghilterra ha avuto risonanza e Barella è un giocatore preso di mira e chiacchierato”.

“I top club hanno potenzialità importanti in un momento post-pandemia. La tentazione di ottenere un contratto importante può essere forte, ci sono diverse componenti di cui tenere conto”.