Calciomercato Inter: Stryger Larsen è certamente un profilo che i nerazzurri tengono d’occhio in vista della prossima stagione. I dettagli

L’Inter è costantemente alla ricerca di nuovi giocatori in grado di alzare il livello della squadra che a partire dalla prossima stagione verrà allenata da Simone Inzaghi. L’ultima idea è quella di ingaggiare Stryger Larsen, protagonista di un grandissimo Europeo concluososi con l’eliminazione della sua Danimarca contro l’Inghilterra in semifinale. Secondo le informazioni raccolte da noi di Interlive, il terzino danese è stato proposto alla dirigenza nerazzurra da un intermediario italiano, dato che il 30enne è in uscita dall’Udinese che lo valuta 4 milioni di euro. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter: Larsen non una prima scelta, ma può diventare un ottimo piano di riserva

Stryger Larsen all’Inter è possibile. Considerando le difficoltà economiche del club, non è escluso che la ‘Beneamata’ possa prenderlo in considerazione visti i bassi costi dell’eventuale operazione. Tuttavia, va precisato che al momento non stiamo parlando certo di una prima scelta sulla fascia destra nella lista di Beppe Marotta e colleghi.

Il giocatore, comunque, ha altre valide alternative: piace a molti club turchi e ad un’altra squadra italiana: il Monza di Berlusconi.