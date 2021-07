La Fiorentina preme ma Sensi vuole restare all’Inter: decisivo Inzaghi

Come riferisce Tuttosport, l‘Inter spera di poter contare su Stefano Sensi per la prossima stagione. Dopo due anni di continui infortuni, il centrocampista spera di poter finalmente stare bene per riprendersi quel posto da titolare che Conte gli aveva riservato all’inizio della sua avventura in nerazzurro. Con l’obiettivo di andare al mondiale, il giocatore vuole restare grazie anche alla volontà di Inzaghi di volerci puntare. Tuttavia, la Fiorentina preme per averlo e sarebbe pronta ad offrire circa 15 milioni di euro.

