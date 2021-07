Inter: anche un grande ex di Lazio e nerazzurri, Antonio Candreva, si è espresso su Simone Inzaghi ma anche sul compagno di squadra Keita

Antonio Candreva, ai microfoni di ‘Sky Sport’ direttamente dal ritiro della Sampdoria, spende belle parole per Simone Inzaghi, ex allenatore della Lazio, e anche sul suo compagno di squadra Keita Balde:

“Credo sia pronto. Gli faccio un grande in bocca al lupo, ha dimostrato di essere un grande allenatore. Keita, se dovesse tornare all’Inter, faccio anche a lui un grandissimo in bocca al lupo. È un grandissimo giocatore che potrà dimostrare il suo valore in una grande squadra come sono i nerazzurri”.