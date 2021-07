Inter: i nerazzurri puntano fortissimo Nahitan Nandez. Conosciamo meglio il giocatore che potrebbe approdare a Milano questa estate

Nahitan Nandez è un obiettivo dell’Inter. Parliamo di un giocatore estremamente duttile che può agire anche da esterno destro. Proprio per queste sue caratteristiche, sarebbe perfetto nella scacchiera di Simone Inzaghi. Il giocatore piace anche a molti club inglesi e alla Roma di José Mourinho. Al di là del mercato, comunque, conosciamo meglio il gioiello uruguaiano del Cagliari. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Inter, dalla pesca alle auto fino alla Sardegna: chi è Nahitan Nandez

Nato il 28 dicembre 1995 in Uruguay, Nahitan Nandez è molto più di un giocatore. Come tanti altri giovani talenti, ha grandissime aspirazioni e passioni a partire dalla pesca e dal mare. E’ solito infatti portare con sé la canna da pesca e ha anche una barca sulla quale ama passare il suo tempo soprattutto, per ovvi motivi, d’estate. In più è legatissimo alla città di Cagliari e alla Sardegna.

Il club sardo, dopotutto, lo ha accolto alla grande e trasformato con il tempo in un giocatore pronto più che mai a stare stabilmente nel calcio che conta dopo l’esperienza in Argentina al Boca Juniors. Oltre al mare, che in Sardegna abbonda, Nandez è anche un grandissimo amante dei tatuaggi, ne ha tanti, e delle automobili. Ha una bellissima Mercedes personalizzata e nel suo garage si può ammirare anche una Porsche GT4, vettura che supera abbondantemente la cifra di 100.000 euro.