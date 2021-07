Calciomercato Inter: i nerazzurri dopo Onana che potrebbe sfumare si guardano intorno per il dopo Handanovic. E’ spuntato un altro obiettivo

L’Inter è molto vigile per il dopo Handanovic. Il portiere sloveno e capitano dei nerazzurri è ancora un leader indiscusso nonché titolarissimo pure con Simone Inzaghi. Tuttavia, l’età inizia a farsi sentire. Proprio per questo motivo, il club valuta alternative. L’idea principale sarebbe quella di acquistare a zero nel 2022 André Onana dell’Ajax che, però, potrebbe presto trasferirsi in Francia al Lione. E così Marotta e colleghi sarebbero pronti a puntare sull’estremo difensore del Fenerbahce, il turco Altay Bayindir. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, per Bayindir servono oltre 10 milioni

A tal proposito, arrivano conferme dalla Turchia dopo che l’agenzia ‘AsistAnaliz’ ha portato alla luce un documento dello scorso 27 febbraio firmato dal ds della ‘Beneamata’ Piero Ausilio. Il dirigente pareva davvero interessato ad iniziare dei colloqui con il club turco. Oggi, però, ‘Sporx’ ha rivelato che il presidente Ali Koc non lo venderà se non per una super offerta, davvero irrinunciabile.

Il giocatore piace anche in Spagna e Inghilterra. Il suo prezzo si aggira attorno ai 14 milioni di euro al momento. Una cifra importante, soprattutto per il post Covid e soprattutto per l’Inter che, come sappiamo, come altre squadre italiane farà un mercato di opportunità e senza esagerare.