Lugano-Inter, Ziegler: “Federico Dimarco merita una chance in prima squadra”

Inter, il giocatore del Lugano Reto Ziegler ha voluto tessere le lodi della squadra milanese e ha fatto i complimenti a Federico Dimarco auspicando la sua permanenza in nerazzurro

L’Inter batte ai calci di rigore il Lugano dopo aver recuperato da 2-0 a 2-2 e Radio Sportiva, il giorno dopo l’incontro, ha voluto intervistare uno dei protagonisti: il difensore Reto Ziegler, che ha fatto delle esperienze anche nella nostra serie A prima nella Juventus e poi nella Sampdoria. Queste le sue parole in merito alla sfida: “Sempre bello affrontare l’Inter, il 2-2 è un bel risultato. Un peccato non aver mantenuto il vantaggio, ma i nerazzurri sono forti sulle palle inattive e lo hanno fatto vedere. Federico Dimarco merita una chance in prima squadra“. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

L’ex Verona è stato uno dei più positivi nella gara e anche il calciatore della squadra svizzera lo ha confermato con queste dichiarazioni. Il laterale sinistro sta cercando di convincere il nuovo tecnico Simone Inzaghi, di meritare di giocarsi non solo un posto nella rosa della squadra meneghina per la prossima stagione, ma anche di poter giocare sia come terzo di difesa, sia soprattutto come laterale a tutta fascia.