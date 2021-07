Calciomercato Inter: Il futuro di Valentino Lazaro rimane ancora incerto. A tal proposito, si è espresso anche il suo agente. Le sue parole

Dopo l’incontro con l’Inter, così Max Hagmayr, agente di Valentino Lazaro, a ‘Calciomercato.it’: “Ci sono dei club interessati, Valentino deve decidere se restare o andare via. Vedremo prossimamente cosa succederà. Covid? Adesso è negativo, penso possa aggregarsi alla squadra”.

“Abbiamo avuto un meeting e ho spiegato all’Inter che Valentino vuole restare. Non voglio parlare di mercato, ci sono interessamenti, ma la sua volontà è di restare“. Dichiarazioni importanti, che fanno comprendere che la situazione attorno al giocatore non è ancora chiara nonostante la sua volontà di rimanere a Milano; ad ogni modo, il talento austriaco potrebbe trasferirsi presto in prestito al Benfica. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Lazaro al Benica: i dettagli

L’agente di Valentino lazaro, Max Hagmayr, ha chiarito che il futuro del suo assistito rimane appeso ad un filo. L’Inter non vuole tenerlo, dato che il giocatore è fuori dal progetto dei nerazzurri, e proprio per questo Marotta e colleghi stanno lavorando per trovargli una sistemazione adeguata nonostante Lazaro abbia espresso chiaramente la volontà di rimanere all’Inter.

Negli ultimi giorni, comunque, è spuntato l’interesse del Benfica. Il club lusitano, che si è già accaparrato Joao Mario a zero, potrebbe portare in Portogallo proprio Lazaro con la formula del prestito. L’Inter, come detto, vuole cederlo. Ma se arrivasse una proposta valida, accetterebbe anche un prestito. Tuttavia, convincere il giocatore non sarà una passeggiata dato che vuole rimanere in nerazzurro e giocarsi le sue carte con Simone Inzaghi.