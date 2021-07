Calciomercato Inter: il Genoa ha ufficializzato il prestito di Vanheusden

Inter, il Genoa ha ufficializzato il prestito per la prossima stagione del difensore nerazzurro Zinho Vanheusden

Il difensore dell’Inter Zinho Vanheusden, dopo il suo infortunio del settembre 2017 con la Primavera in Youth Cup e il suo successivo trasferimento allo Standard Liegi, dove è riuscito a dimostrare tutto il suo valore, prima di infortunarsi nuovamente alla fine di Novembre 2020 in una partita del campionato belga contro l’Ostende, è pronto a ricominciare una nuova avventura. La squadra nerazzurra, ha deciso di riacquistarlo dalla formazione belga e di girarlo in prestito al Genoa per la stagione 2021/22. Il difensore aveva già disputato la prima amichevole con la squadra ligure, ma l’operazione non era stata ancora ufficializzata. Oggi il comunicato ufficiale del club rosso-blu, ha dato la conferma dell’acquisizione del giovane under 23. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI.

Questo il messaggio della società ligure : “I giocatori Davide Biraschi, Valon Behrami, che ha rinnovato il suo contratto fino a giugno 2022, Steeve Eyango, Stefano Sturaro e il nuovo acquisto rossoblù Stefano Sabelli hanno raggiunto il ritiro di Neustift, dove il Genoa continuerà la prima parte della preparazione estiva fino al 24 luglio, e si aggiungono così ai nuovi acquisti Lorenzo Andrenacci, Aleksander Buksa e Zinho Vanheusden“.