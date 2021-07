Calciomercato Inter: il futuro di Valentino Lazaro sembra davvero segnato, nonostante la sia volontà sia decisamente un’altra. I dettagli

Valentino Lazaro vuole rimanere all’Inter. E’ stato chiaro il suo agente, Max Hagmayr, ieri ai microfoni di ‘Calciomercato.it’. Ha spiegato proprio la volontà del giocatore austriaco, ovvero quella di restare e provare a convincere il neo allenatore nerazzurro Simone Inzaghi in ritiro. Tuttavia, Marotta e colleghi sono di tutta un’altra idea. Non per niente, la ‘Beneamata’ avrebbe già trovato un accordo con i portoghesi del Benfica. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Lazaro come Joao Mario: un solo ostacolo lo separa dal Benfica

Valentino Lazaro come Joao Mario, verso il Benfica. Una sola differenza, l’austriaco rispetto al collega portoghese vorrebbe rimanere all’Inter e giocarsi le sue carte in vista della prossima stagione che vedrà la squadra allenata da Simone Inzaghi ripartire da Campione d’Italia.

L’ex Borussia Monchengladbach non è però nei piani dei nerazzurri, lo dimostra pure il fatto che il club sia alla ricerca di un dopo Achraf Hakimi. Come riserva, poi, c’è già Matteo Darmian che è assolutamente in grado di entrare in campo e fare la differenza. E a proposito di Benfica, il ‘Biscione’ avrebbe già trovato un accordo con il club lusitano: adesso va strappato il sì del giocatore che sembra non volerne nemmeno sapere.