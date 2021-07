Calciomercato Inter: Bellerin sembra un obiettivo concreto dei nerazzurri, tanto che qualcosa potrebbe sbloccarsi già in queste ore

Hector Bellerin è ormai è diventato l'obiettivo numero uno dell'Inter per la fascia destra dopo l'addio di Achraf Hakimi. Tanti i profili che piacciono in quella zona del campo – Dumfries, Zappacosta e Florenzi – ma il giocatore dell'Arsenal sembra l'indiziato principale per approdare in nerazzurro alla corte di Simone Inzaghi. Anche perché, proprio i 'Gunners', aprono al prestito con diritto di riscatto, formula con cui i nerazzurri possono lavorare in questa sessione considerando le difficoltà economiche del club.

Calciomercato Inter, Bellerin può arrivare in prestito con diritto: l’ostacolo

Hector Bellerin può arrivare in prestito con diritto di riscatto secondo ‘Calciomercato.it’. L’Arsenal ha infatti – finalmente – aperto a questa formula. Il pressing dell’agente del giocatore sui ‘Gunners’, per la prima volta nelle ultime ore, ha reso più semplice la situazione con le discussioni quindi aperte su tutti i fronti. Tuttavia, è ancora presto per cantare vittoria.

Il club londinese vorrebbe comunque inserire una cifra importante nell’operazione per ‘accontentarsi’ in caso di mancato riscatto da parte dell’Inter a fine stagione. In alternativa, chiede l’inserimento di condizioni particolari per trasformare durante l’arco della stagione il diritto in obbligo. I nerazzurri, comunque, hanno dalla loro parte il convinto gradimento del calciatore e in più adesso pure una prima apertura degli inglesi: con l’auspicio che, da qui a breve, si trovi finalmente un accordo definitivo.