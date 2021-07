Milan Skriniar continua ad essere un calciatore molto appetito per diverse big europee. Lo slovacco piace al Bayern Monaco: due soluzioni

L’unica grande cessione del mercato estivo dell’Inter è quella relativa al passaggio di Achraf Hakimi al Paris Saint Germain. I nerazzurri dovrebbero fermarsi alla sola partenza del marocchino per ciò che concerne i big, i quali restano però molto appetiti da diverse società europee. Tra questi anche Milan Skriniar, che piace in Premier ma anche al Bayern Monaco che ha intenzione di fare qualche altro aggiustamento alla difesa dopo l’addio di Alaba, l’arrivo di Upamecano e la possibile uscita di Niklas Sule. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Calciomercato Inter, Skriniar nel mirino del Bayern: soldi o scambio

Il Bayern Monaco per Skriniar sarebbe disposto a mettere 35 milioni di euro sul piatto ma in alternativa anche uno scambio alla pari con Kimmich, polivalente centrocampista tedesco in grado di giocare in diversi ruolo tra mediana e difesa. La società bavarese ha infatti difficoltà per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2023 dello stesso nazionale teutonico.

L’Inter però vuole comunque tenersi Skriniar, forti anche della stessa volontà del ragazzo, a meno di proposte cash clamorose. Dopo la chiusura del mercato la società e il difensore slovacco, assistito dal papà, potrebbero sedersi a trattare il rinnovo del contratto in scadenza giugno 2023.