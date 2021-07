Inter: Il difensore dell’Atalanta Djimsiti ha espresso la sua opinione per quanto riguarda i nerazzurri e anche la Juventus. I dettagli

Djimsiti, difensore in forze all’Atalanta, ai microfoni della ‘Gazzetta dello Sport’ si è espresso sui valori in campo del prossimo campionato italiano di Serie A. L’Inter rimane favorita, così come la Juventus di Massimiliano Allegri. Che, però, ha un Romelu Lukaku in meno:

“Scudetto? L’Inter ha Lukaku, che è l’attaccante più tosto che ho incontrato in Italia. Credo che loro e la Juve siano ancora le squadre da battere ai nastri di partenza. Ma occhio anche alle altre, soprattutto con tutti questi grandi allenatori tornati in Serie A. Ci può scappare la sorpresa”.