Calciomercato Inter: Lukaku non è più un segreto piace tantissimo al Chelsea che lo rivorrebbe con sé ed è pronto a tutto per acquistarlo

Romelu Lukaku piace tantissimo al Chelsea. D’altronde, il centravanti belga è stato protagonista nelle ultime due stagioni di prestazioni a dir poco convincenti. E infatti i ‘Blues’ sono disposti veramente a tutto pur di accaparrarselo, anche ad offrire cifre a dir poco shock. Si parla di 70 milioni di euro più il cartellino di Timo Werner, che ad Ausilio piace dai tempi del Lipsia, per un investimento da ben 118 milioni di euro. Ad ogni modo, per la riuscita di un’operazione così importante conta tanto la volontà di Lukaku… E quella di Erling Haaland. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Lukaku al Chelsea: contano le volontà di Lukaku e Haaland

Romelu Lukaku al Chelsea è una richiesta di Thomas Tuchel dopo le deludenti prestazioni di Timo Werner la scorsa stagione. Tuttavia, il centravanti belga è ‘solo’ la seconda scelta dei ‘Blues’ che puntano forte su Eling Haaland. In questo caso, conterà tanto la volontà del giocatore del Borussia Dortmund che, per inciso, pare voler approdare il prima possibile al Real Madrid.

Facile quindi pensare al numero 9 dell’Inter per Abramovich e colleghi. E allora via di offerta folle per quello che fino a qualche anno fa era un giocatore ‘scartato’ per ben due volte dal club londinese. Conterà tanto, come vi spiegammo qualche giorno fa, anche qui la volontà del giocatore che ad oggi è chiarissima: vuole solo vincere e farlo con l’Inter.