Dopo Lugano e Pergolettese, l’Inter affronterà una formazione di Serie B mercoledì alle ore 18. L’incontro verrà trasmesso in tv

La terza amichevole dell’Inter in questa pre-season sarà contro una squadra di Serie B. Per la precisione contro il Crotone, con il quale i rapporti sono eccellenti come dimostrano i recenti e recentissimi affari Cordaz e Mulattieri. Il match tra la formazioni di Inzaghi e quella di Modesto i disputerà mercoledì 28 alle ore 18 e verrà trasmesso in diretta tv da ‘Sky Sport’.

Ecco la nota ufficiale del club di Suning: “Nuovo appuntamento per l’Inter che, dopo l’allenamento congiunto con la Pergolettese, mercoledì 28 scenderà di nuovo in campo al Suning Training Centre di Appiano Gentile. Il nuovo impegno del pre-stagione in vista del via in Serie A è in programma alle ore 18: la squadra di Simone Inzaghi affronterà in amichevole il Crotone, squadra della Serie B Italiana. Il match sarà visibile in diretta su Sky Sport e in differita su Inter TV alle 24.00. Sui canali ufficiali nerazzurri sarà possibile seguire la giornata con aggiornamenti, foto e video”.