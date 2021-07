Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su un giovane talento dei nerazzurri. Sarebbe completata la sua cessione in Olanda

Un altro baby sta per lasciare l’Inter. Dopo Mulattieri, andato al Crotone, e Persyn al Club Brugge, ora è il turno di Filip Stankovic.

Il portiere classe 2002, figlio dell’ex nerazzurro Dejan, sta per trasferirsi in Olanda. Stando al ‘Corriere dello Sport’ è fatta per la sua cessione in prestito al Volendam. Nella squadra olandese, militante nell’equivalente della nostra Serie B, ci giocò l’anno scorso già un altro talento interista, vale a dire il sopracitato Mulattieri.