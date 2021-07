Inter, le dichiarazioni di Romelu Lukaku al termine del suo primo giorno di ritiro ad Appiano Gentile

“Ora abbiamo alcune settimane per prepararci per il campionato. Speriamo di fare bene: anche meglio dell’anno scorso”. Lukaku suona la carica a ‘Inter Tv’ al termine del suo primo giorno di ritiro in quel di Appiano Gentile. Con mister Inzaghi è scattato subito il feeling: “Abbiamo parlato molto quando è stato annunciato come nuovo allenatore e anche durante l’Europeo – ha sottolineato il bomber dell’Inter – Anche mio fratello (Jordan, ndr) mi ha detto molte cose su di lui, è un bravo allenatore, penso che aiuterà la squadra a fare grandi cose”.

LEGGI ANCHE >>> Scambio o solo cash | Possibile affare con l’Everton di Benitez

Lukaku non si accontenta dello Scudetto, ha ancora fame di vittorie: “Sono felice di essere tornato, speriamo di continuare a vincere. Noi giocatori lavoreremo per realizzare i sogni dei tifosi”.