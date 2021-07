Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza la possibilità di una operazione tra i nerazzurri e gli inglesi dell’Everton ora guidati dall’ex Benitez

In questa sessione di calciomercato l’Inter potrebbe fare affari con l’Everton dell’ex Rafa Benitez. Secondo ‘Tuttosport’, infatti, i ‘Toffees’ sono interessati a Stefan de Vrij, per il quale Mino Raiola sarebbe alla ricerca per l’appunto di una sistemazione in Premier League. E a quanto pare al momento l’agente dell’olandese ha raccolto solo l’apprezzamento del club di Liverpool, con cui vanta un ottimo rapporto come dimostra l’operazione Kean. Con la cessione dell’ex Lazio i nerazzurri aumenterebbero il saldo attivo scongiurando quella, forse più ‘sanguinosa’ di Lautaro Martinez aperto al rinnovo ma a cifre top.

Calciomercato Inter, de Vrij all’Everton: ecco come

Con il classe ’92, che nel caso verrebbe ‘sostituito’ nel ruolo dall’attuale compagno di reparto Alessandro Bastoni, l’Inter farebbe sicuramente una plusvalenza importante essendo stato preso a zero – commissioni escluse – e visto che a bilancio ‘pesa’ ora per appena 2,9 milioni. L’eventuale prima offerta dell’Everton, però, potrebbe essere di scambio con uno dei suoi giocatori: magari con l’ex Roma Digne, dato che il club di viale della Liberazione è ancora a caccia di un laterale mancino, oppure con l’ex Napoli Allan o proprio con Kean che intende lasciare l’Everton nel quale è tornato dopo l’esperienza al Psg, non propenso ad acquistarlo a titolo definitivo.

In caso di rifiuto interista a un ‘baratto’, allora gli inglesi potrebbero mettere sul piatto una cifra intorno ai 30 milioni di euro. Da capire comunque la volontà di de Vrij: sarebbe disposto a lasciare Milano e l’Inter per un club non ai vertici del calcio britannico e che non disputerà la Champions League?