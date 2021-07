Come rivela La Stampa, la situazione Belotti continua ad essere critica in casa Torino. L’attaccante non si decide e nei piani dei granata si rischia di arrivare ad una rottura che potrebbe diventare insanabile. Cairo non scende sotto i 30 milioni e l’ipotesi addio a costo zero tra un anno diventa sempre più probabile: sullo sfondo c’è anche l’Inter che potrebbe prenderlo gratis da febbraio.

