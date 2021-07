L’Inter punta sempre a rinforzare la fascia destra. Tra i tanti calciatori accostati non va dimenticato Hector Bellerin che però potrebbe tornare utile anche per la Juventus

Dopo l’addio di Hakimi la priorità di casa Inter è diventata inevitabilmente la fascia destra. Il club nerazzurro dovrà infatti al più presto fornire ad Inzaghi l’erede del laterale marocchino finito al PSG. Diversi i candidati a ricoprire il ruolo di esterno destro nel 3-5-2 dell’ex allenatore della Lazio: dal suggestivo Dumfries a Nandez del Cagliari per il quale sono in piedi diversi discorsi, fino alla pista inglese Hector Bellerin in uscita dall’Arsenal. Proprio lo spagnolo potrebbe rivelarsi una soluzione importante qualora non si chiudesse per il centrocampista uruguaiano dei sardi. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Scambio o solo cash | Possibile affare con l’Everton di Benitez

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO Cottarelli: “Rummenigge con noi a settembre. Rispondo ad Antonello”

Calciomercato Inter, pericolo Juventus per Bellerin: scambio con l’Arsenal

L’intesa con Bellerin resta alla portata, mentre va trovata la formula con l’Arsenal che potrebbe anche ricevere presto un’altra ‘chiamata’. A mettere i bastoni tra le ruote all’Inter potrebbe essere la solita Juventus del rientrante Massimiliano Allegri.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Offerto un giocatore del Borussia Dortmund

I rapporti tra i bianconeri e i ‘Gunners’ sono infatti ottimi e alcuni intermediari potrebbero anche proporre proprio uno scambio, anche di prestiti, tra le due società. Protagonisti nel caso Bellerin da una parte e Aaron Ramsey dall’altra. Il gallese, grande ex dell’Arsenal, non disdegnerebbe l’idea di tornare a Londra.