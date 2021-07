Inter-Crotone: Seconda uscita stagionale dell’Inter di Simone Inzaghi. Alla Pinetina Calhanoglu e compagni hanno affrontato il Crotone, un palo nega la gioia del gol a Pinamonti

L’Inter vince e, quantomeno parzialmente, convince. La squadra allenata da Simone Inzaghi viene guidata in un successo comunque prestigioso, il Crotone fino ad un anno fa era in Serie A, da un brillante Hakan Calhanoglu che non solo segna un gol ma fornisce ben tre assist ai compagni. Un debutto con i fiocchi per l’ex calciatore del Milan (tenendo a mente che è solo un amichevole estiva).

Ancora in gol Martin Satriano che non smette di stupire in questo ritiro prestagionale del club. In gol anche Dimarco, Pinamonti, Sensi e Brozovic. Torna in campo con i colori del cielo e della notte Romelu Lukaku. Niente gol per il centravanti belga, che lo ha sfiorato più volte. Ha comunque fornito l’assist del definitivo 6-0 targato Marcelo Brozovic. Insomma, inizia a prendere forma l’acerba creatura di Inzaghi che di lavoro da fare, comunque, ne ha da fare ancora tanto.

Top e Flop Inter-Crotone

TOP: Calhanoglu, Dimarco, Satriano

FLOP: Kolarov, Darmian

TABELLINO

INTER-CROTONE 6-0: 10′ satriano (G) – Calhanoglu (A), 22′ Dimarco (G) – Calhanoglu (A), 27′ Calhanoglu (G) – Pinamonti (A), 56′ Pinamonti (G) – Calhanoglu (A), 58′ Sensi (G), 65′ Brozovic (G) – Lukaku (A)

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Kolarov; Darmian, Nainggolan, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Satriano, Pinamonti. All.: Simone Inzaghi.

CROTONE (3-4-2-1): Festa; Nedelcearu, Marrone, Mondonico; Rispoli, Zanellato, Vulic, Molina; Borello, Rojas, Kargbo. All.: Francesco Modesto.