Il Napoli dopo l’infortunio di Demme potrebbe tornare alla carica per un centrocampista dell’Inter, Vecino. Idea di scambio con gli azzurri

Il finale dello scorso campionato ha restituito all’Inter un Matias Vecino in netta crescita, dopo i tanti problemi fisici che ne hanno condizionato le due stagioni alla corte di Conte. Tante, troppe assenze per il centrocampista uruguaiano che però potrebbe risultare un calciatore utilissimo alla causa di Simone Inzaghi al netto di eventuali infortuni. Intanto lo stesso ex Fiorentina ed Empoli potrebbe anche diventare di nuovo uomo mercato in uscita. Il Napoli del mentore Spalletti, è infatti a caccia di un nuovo centrocampista dopo l’infortunio che terrà lontano dai campi per un paio di mesi Diego Demme. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Calciomercato Inter, il Napoli torna su Vecino: proposto Mario Rui

Con Demme out Spalletti ha bisogno di un nuovo innesto e non è escluso un nuovo assalto a Vecino. Il budget degli azzurri resta però limitatissimo e, siccome l’opzione del prestito con diritto non si può fare a causa del contratto del calciatore in scadenza la prossima estate, il Napoli potrebbe offrire uno scambio con Mario Rui.

La stessa Inter avrebbe infatti l’esigenza di inserire in rosa un altro laterale mancino ma tale offerta verrebbe comunque respinta in quanto ad Inzaghi piace molto Vecino. L’uruguagio verrebbe forse ceduto solo di fronte ad una proposta cash ritenuta congrua.