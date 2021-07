Eriksen: settimana prossima passerà a salutare i compagni ad Appiano Gentile

Inter, il centrocampista Christian Eriksen sarà ad Appiano Gentile settimana prossima per salutare i suoi compagni prima di iniziare tutti gli esami

Settimana prossima ad Appiano Gentile arriverà un calciatore che, nonostante non potrà essere utilizzato da Simone Inzaghi, farà contenti giocatori e tifosi. Il centrocampista danese Christian Eriksen, come ha riferito Sky Sport, sarà a Milano settimana prossima e, prima di iniziare tutta la trafila di esami che dovranno dare le risposte definitive sulle sue possibilità di tornare a calpestare un prato verde di un campo di calcio, passerà a salutare i suoi compagni. Una volta fatti tutti gli esami, sotto lo stretto controllo dei medici dello staff della squadra meneghina, si potrà capire se il calciatore potrà eliminare il defibrillatore cardiaco sottocutaneo che gli è stato impiantato con un’operazione al Rigshospitalet di Copenhagen. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO Cottarelli: “Rummenigge con noi a settembre. Rispondo ad Antonello”

Qualora gli esami dovessero dare esito positivo è comunque molto difficile che il calciatore possa rientrare sul terreno di gioco prima dei prossimi sei mesi, in un’ipotesi molto ottimistica. Viceversa se gli esami fossero negativi, per il danese si aprirebbero due ipotesi: o appendere gli scarpini al chiodo o come Blind giocare in un campionato che consente ai calciatori di utilizzare il defibrillatore, come appunto sta facendo il difensore olandese.