Le ultime di calciomercato Inter hanno di nuovo come protagonista Naithan Nandez. L’operazione col Cagliari sembra arrivata al rush finale

Siamo arrivati al rush finale della trattativa Nandez tra Inter e Cagliari, anche se questo non vuol dire che il tutto si chiuderà entro questo weekend. Come riporta il ‘Corriere dello Sport’, ballano 2 milioni tra domanda (4) e offerta (2) per quanto riguarda la cifra del prestito oneroso, mentre è lontana l’intesa sulla cifra del riscatto. Marotta e soci puntano a inserire un paio di contropartite per ridurre al minimo l’investimento: una di queste è senz’altro Nainggolan, coi nerazzurri disposti eventualmente a farsi carico dell’ultimo anno di stipendio (circa 8 milioni lord) del belga il cui ritorno in Sardegna – alternativamente a zero, dopo la risoluzione consensuale con annessa buonuscita – è comunque certo.

Calciomercato Inter, affare Nandez senza Satriano

L’altra potrebbe essere Pinamonti, stimatissimo dal Ds Capozucca seppur il suo ingaggio (2 milioni più bonus) rappresenta sicuramente un ostacolo non indifferente. L’alternativa al classe ’99 potrebbe essere rappresentata da Agoume. Il quotidiano romano esclude invece Satriano, entrato nelle grazie di Inzaghi in questa pre-season. L’uruguagio partirà al massimo in prestito e verso un club che gli darà la sicurezza di giocare con continuità.