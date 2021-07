Lautaro Martinez piace ormai da molto tempo all’Atletico Madrid del Cholo Simeone ma l’assalto dovrebbe essere rinviato. Le ultime

La grande stagione di Lautaro Martinez si è conclusa con la vittoria in Copa America al fianco di Leo Messi. Ora è atteso dall’Inter in vista della nuova annata quasi alle porte, mentre al contempo le voci di mercato su di lui non accennano ad arrestarsi. Nonostante l’addio di Hakimi si continua a vociferare anche di un’altra grande cessione, anche se il club nerazzurro sembra totalmente indirizzato verso altre idee, a meno di offerte cash clamorose. Per Lautaro non dovrebbero esserci quindi pericoli nel corso di questa estate, nonostante l’interesse dell‘Atletico Madrid nei suoi confronti sia divenuto ormai storico. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Calciomercato Inter, assalto rinviato a Lautaro Martinez: il piano dell’Atletico Madrid

Lautaro Martinez è nel mirino di Simeone da anni e ancora si mangiano le mani per il mancato acquisto ai tempi del Racing. I riflettori si sono riaccesi questa estate, ma secondo quanto sottolineato dai colleghi di Calciomercato.it, l’Atletico al momento non può investire gli oltre 80 milioni di euro che chiede l’Inter per la cessione del proprio attaccante.

Al netto di tutto il club di Madrid, che ha necessità di acquistare un attaccante, ha comunque intenzione di non mollare la presa su Lautaro riprovandoci in futuro. Intanto dovrebbe virare su altre soluzioni: dal complesso scambio Griezmann-Saul all’idea Rafa Mir.