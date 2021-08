Inter: Thiago Motta ha appena iniziato la sua nuovissima avventura in Serie A allo Spezia e viene già riempito di elogi dai suoi giocatori

Nemmeno tre mesi da allenatore dello Spezia e viene riempito già di elogi e commenti positivi dai suoi giocatori. Basti pensare a Matteo Figoli che ha parlato del primo mese di ritiro con l’ex tecnico del Genoa e soprattutto giocatore dell’Inter con cui nel 2010 ha vinto il Triplete:

“È emozionante averlo come allenatore perché è stato un campione. Ha vinto il Triplete. I consigli che può dare lui, soprattutto per un centrocampista come me, è di trarre beneficio da questa esperienza. Ci dice di giocare tranquilli e senza paura, di avere personalità e fare il meglio possibile per mettere in difficoltà l’avversario che abbiamo di fronte”.