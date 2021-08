Brozovic, rinnovo rinviato | Ma l’intenzione del club è chiara

Inter, il centrocampista Marcelo Brozovic dovrà attendere settembre per parlare con la società del suo rinnovo e adeguamento di stipendio

Il centrocampista dell’Inter Marcelo Brozovic, sta faticando con i compagni per farsi trovare pronto per l’inizio della stagione. Per quanto riguarda il suo futuro, il club milanese non ha alcuna intenzione di cederlo ma, nonostante il suo contratto sia in scadenza nel giugno del 2022, per il suo rinnovo se ne parlerà a fine calciomercato. La Gazzetta dello Sport, ha spiegato che la strategia del club nerazzurro è quella di far capire a giocatori e procuratori che, visto il periodo pandemia, non accetteranno di essere presi per il collo con richieste esagerate per i rinnovi dei contratti, anche perché l’intenzione è di tagliare i costi sulla manodopera/lavoro del 15-20%. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

In ogni caso, il club meneghino è intenzionato comunque ad alzare lo stipendio del giocatore croato che in questo momento prende 3.5 milioni di euro annui, ma il padre e suo procuratore, anche vedendo lo stipendio di Chalanoglu, vorrebbe che anche quello del suo figliolo fosse adeguato. In ogni caso Beppe Marotta, sapendo l’importanza che il giocatore ha per Simone Inzaghi, farà il possibile per trattenere il centrocampista con un’offerta congrua.