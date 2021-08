Inter: Nahitan Nandez pronto al ritorno in Italia al Cagliari dove lo attende il suo impiego. Tuttavia, il suo futuro è lontano dalla Sardegna

Nahitan Nandez di ritorno al Cagliari dopo le lunghe vacanze in Uruguay. Il giocatore uruguaiano, che ha disputato un’ottima Copa America e che potrebbe presto diventare un nuovo giocatore dell’Inter, è però decisamente criptico sul suo futuro. Le sue parole:

“Sono contento di essere tornato. Le voci sull’Inter? Non so ancora niente, la mia testa è qua a Cagliari. Devo parlare con il mio procuratore. Non andrò in ritiro ad Aritzo, ma sarò ad Asseminello ad allenarmi già da domani”.