Lukaku diretto al Chelsea per 130 milioni di euro, l’Inter ragiona sul doppio colpo in attacco

L’Inter ha già iniziato a muoversi per il post Lukaku. Prende sempre più corpo l’idea che a Milano possano sbarcare non uno ma due attaccanti, una prima e una seconda punta. Per il primo ruolo è forte la candidatura di Zapata, per caratteristiche più simile al belga rispetto a quanto non lo sia Vlahovic. Secondo quanto filtra i nerazzurri hanno già mosso passi concreti sia con l’Atalanta che con l’entourage del 30enne colombiano, il cui cartellino potrebbe costare qualcosa come 50 milioni di euro. C’è il Chelsea sempre di mezzo, poiché la ‘Dea’ potrebbe poi rimpiazzarlo con Abraham in uscita proprio dai ‘Blues’.

Per il ruolo di seconda punta, invece, il nome più ‘caldo’ è quello di Joaquin Correa, desideroso di dire addio alla Lazio. Claudio Lotito lo valuta sui 30 milioni, ma per la cessione in Italia potrebbe chiedere qualcosa in più.

Calciomercato Inter, post Lukaku: rispunta Raspadori

Per l’attacco post vendita Lukaku si fa pure il nome di Raspadori, anche se il profilo del giovane del Sassuolo appare più una alternativa a quello rappresentato da Correa. Il club neroverde valuta il classe 2000 tra i 25 e i 30 milioni di euro.