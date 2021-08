Non solo l’Atletico Madrid per Lautaro Martinez che continua a piacere in tutta Europa. Anche l’ex juventino Paratici prova a farci un penserino

Il trionfo in Copa America al fianco di Leo Messi è stato solo la ciliegina sulla torta di una stagione da incorniciare per Lautaro Martinez che ha rafforzato ulteriormente la propria posizione nel panorama internazionale. Il ‘Toro’ infatti sta vedendo accrescere il proprio valore e l’Inter mantiene sempre la guardia alta su di lui visti i molteplici interessamenti dall’estero nei suoi confronti. Martinez piace tanto soprattutto in Spagna dove in passato era stato accostato soprattutto al Barcellona, mentre oggi è di diritto tra i preferiti del Cholo Simeone che lo vorrebbe all’Atletico Madrid. I ‘Colchoneros’ potrebbero lanciare un nuovo assalto ma solo più avanti, mentre dalla Premier spunta un’altra squadra.

Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> INTERLIVE | Obiettivo doppio colpo: i dettagli

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO Cottarelli: “Rummenigge con noi a settembre. Rispondo ad Antonello”

Calciomercato Inter, non solo l’Atletico Madrid: anche Paratici su Lautaro

Dopo Atletico Madrid e Manchester City, per Lautaro Martinez andrà tenuto d’occhio anche il Tottenham dell’ex Juve, Fabio Paratici che è un grande estimatore di Lautaro tanto da finire nella lista dei papabili eredi di Kane. Non solo Lukaku, quindi, i nerazzurri rischiano di perdere anche il classe ’97 di Bahia Bianca…

LEGGI ANCHE >>> INTERLIVE | Telles: lo United può aprire al prestito. Ecco gli ostacoli

Nel caso specifico, se gli ‘Spurs’ lanciassero l’offensiva seria potrebbero arrivare a 70 milioni di euro bonus compresi per strappare Martinez all’Inter. Da convincere l’attaccante nerazzurro, che preferirebbe la Spagna e in ogni caso un club che fa la Champions.