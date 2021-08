Sta davvero per concludersi, dopo due anni e uno Scudetto vinto, l’avventura di Lukaku all’Inter. Ecco le ultime di Interlive.it

Lukaku viaggia spedito verso il ritorno al Chelsea. Stando alle informazioni raccolte da Interlive.it, oggi il club di Abramovich presenterà un’offerta ufficiale da 130 milioni di euro che dovrebbe definitivamente convincere l’Inter e chiudere i giochi. Lukaku vorrebbe restare a Milano, come ribaditoci da fonti interne ad Appiano, ma di fronte al sì del club non farà barricate e si siederà per definire il nuovo matrimonio coi ‘Blues’. A cui, come scritto ieri da Interlive.it, ha già in sostanza aperto a differenza di quanto è stato scritto giorni fa.

Calciomercato Inter, addio Lukaku un autentico choc: il Chelsea gli offre 12 milioni a stagione (più bonus)

Il Chelsea mette sul tavolo un contratto pluriennale da 12 milioni netti a stagione, più evidentemente dei bonus facilmente raggiungibili. In sostanza quasi se non proprio il doppio rispetto allo stipendio attuale. Anche per lui, come per l’Inter, è difficile dire no a una proposta del genere. Naturalmente quella di Lukaku, leader e capitano (senza fascia) della squadra ora di Inzaghi (spesso al tavolo con lui in mensa ad Appiano), sarà una cessione pesantissima dal punto di vista tecnico e ambientale. Un autentico choc, a poco più di due settimane dall’inizio della stagione, e un addio che ridimensiona le ambizioni.