Anche il Bayern Monaco è alla ricerca di un nuovo terzino destro. Nel mirino Danilo ma non solo: potrebbe finire sotto i riflettori anche un obiettivo dell’Inter

Impegnata su più fronti, specie su quello Lukaku, l’Inter ha ancora da risolvere la grana legata all’erede di Hakimi. Il laterale destro da regalare ad Inzaghi è l’obiettivo prioritario in entrata da diverso tempo e sono tanti i profili passati al vaglio, più o meno fattibili. Tra le big d’Europa però anche il Bayern Monaco va a caccia di un nuovo laterale in quella zona di campo, e i destini delle due società potrebbero incrociarsi indirettamente. I bavaresi pensano a Danilo della Juventus, ma i bianconeri sparano alto con una valutazione da 30 milioni che sembra tenere a distanza i campioni di Germania, che a questo punto potrebbero andare alla carica per un obiettivo di Marotta. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> INTERLIVE | Il Chelsea arriva a 130 milioni: Inter e Lukaku verso il sì

LEGGI ANCHE >>> INTERLIVE | Obiettivo doppio colpo: i dettagli

Calciomercato Inter, anche il Bayern va a caccia di un terzino: Dumfries idea per i bavaresi

Il tentativo per Danilo da parte del Bayern non è dunque andato in porto, ed è quindi possibile un grande ritorno dei bavaresi su Denzel Dumfries, laterale olandese che ha fatto molto bene sia col PSV che agli Europei con la nazionale.

LEGGI ANCHE >>> Brozovic, rinnovo rinviato | Ma l’intenzione del club è chiara

L’olandese potrebbe essere acquistato per una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro, ricordando però che in Italia interesse proprio all’Inter e nello specifico resta il preferito di Inzaghi per la corsia.