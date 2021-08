Marotta mette gli occhi su Gianluca Scamacca con la speranza che possa contribuire a non rimpiangere un Romelu Lukaku sempre più lontano.

Giunti al giro di boa dell’esperienza in nerazzurro per Lukaku, ormai ad un passo dal Chelsea, la dirigenza interista si inizia a muovere. Per colmare un abisso tanto profondo, Marotta mostra interesse per il ventiduenne Gianluca Scamacca di proprietà del Sassuolo. L’AD potrebbe addirittura aver chiesto di sospendere qualsiasi movimento in uscita del giocatore, temporeggiando su quelle che potrebbero essere le opzioni a lui alternative. La soluzione più semplice per portare Scamacca all’Inter sarebbe quella di un prestito con diritto di riscatto. Accanto al suo nome aleggiano anche quelli di Duvan Zapata, primo obiettivo per il dopo Lukaku, e Dusan Vlahovic.

Calciomercato Inter, ipotesi Scamacca come vice Zapata

L’agente di Gianluca Scamacca assiste due pedine nerazzurre come Vecino e Kolarov, nonché un nome vicino all’Inter come Joaquin Correa. Pertanto, potrebbe rivelarsi più semplice del previsto per la dirigenza interista raggiungere un accordo fra le parti. Sbloccare la trattiva significherebbe, con ogni probabilità, che il giovane attaccante possa essere il vice di un altro calciatore: primo fra tutti Duvan Zapata. Sebbene l’Atalanta sia piuttosto riluttante nel cedere uno dei cardini del suo gioco, è anche vero che l’Inter ha assoluta urgenza di trovare un tassello che non faccia rimpiangere l’assenza di Lukaku. Quindi, tenuto conto del fatto che Scamacca sia ancora giovane e abbia ancora esperienza da accumulare, l’Inter le proverà tutte per accostarlo ad una punta già navigata.