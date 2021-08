L’addio verso il Chelsea di Romelu Lukaku potrebbe portare ad importanti conseguenze in casa Inter. Crescono le voci su possibili dimissioni

Scossone importante in casa Inter con la possibile cessione di Romelu Lukaku ormai sempre più vicino all’ennesimo ritorno al Chelsea. Un addio soffertissimo quello del gigante belga che potrebbe così lasciare Milano dopo due stagioni da protagonista assoluto, lasciando un inevitabile vuoto in attacco complicato da andare a colmare. La partenza del centravanti di Inzaghi unita a quella di Hakimi di oltre un mese fa hanno tutta l’aria di poter essere i primi due tasselli di un processo di ridimensionamento che sta cambiando volto all’Inter campione d’Italia. In questo senso trovano anche le prime conferme le voci relative alle eventuali dimissioni di Marotta e Ausilio, entrambi contrari alla vendita di Lukaku. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Calciomercato Inter, paura del ridimensionamento: ipotesi di dimissioni

L’addio di Lukaku potrebbe dunque innescare reazioni importanti intorno all’ambiente meneghino, che si ritrova ad affrontare giorni intensi e complessi. Relativamente alla dirigenza di Suning il giornalista di fede interista Alfio Musmarra è intervenuto su Instagram.

Il collega ha ammesso: “Ore di riflessioni in casa nerazzurra – scrive su Instagram –Marotta e Ausilio stanno seriamente prendendo in considerazione l’ipotesi delle dimissioni. Sarebbe una vera e propria catastrofe sportiva…”.