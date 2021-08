Il noto giornalista Tony Damascelli aumenta la preoccupazione dei tifosi nerazzurri dichiarando che in Inghilterra non ci andrà soltanto Romelu Lukaku

In questo momento i tifosi nerazzurri restano con il fiato sospeso in attesa dell’ormai certa cessione di Romelu Lukaku al Chelsea. Il noto giornalista Tony Damascelli è intervenuto in diretta a ‘Radio Radio’ per dare la sua opinione sul complicato periodo che sta attraversando il club di viale della Liberazione. Queste le sue dichiarazioni: “L’Inter da un anno è in vendita sul mercato internazionale della finanza e non ha ancora trovato compratori a causa dell’alta esposizione debitoria”.

Inoltre, mettendo ulteriore preoccupazione ai tifosi nerazzurri ha dichiarato: “In Inghilterra si dice che Alessandro Bastoni finirà al Manchester City. Il gruppo Suning è in gravissima crisi, basti pensare che ha cancellato in 24 ore il Jiangsu”.