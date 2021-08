Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sull’attacco partendo dall’addio di Lukaku. Da Zapata a Belotti, ecco il punto

L’Inter è al lavoro per il post Lukaku, ormai diretto al Chelsea. Vlahovic costa troppo e poi la Fiorentina non vuol privarsene, così rimane in pole Zapata dell’Atalanta. Le ultime indiscrezioni confermano che i nerazzurri hanno già il sì del 30enne colombiano, valutato oltre 40 milioni di euro e che la ‘Dea’ pensa di rimpiazzare con Abraham… Del Chelsea.

Stamane, però, ‘Tuttosport’ rilancia con forza la candidatura di Belotti per la successione di Lukaku. Per il quotidiano torinese la dirigenza di viale della Liberazione è in pressing sul 27enne, che potrebbe essere convinto con una proposta vicina ai 3,3 milioni di euro. In sostanza quella formulatagli da Cairo per convincerlo a rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2022.

LEGGI ANCHE >>> INTERLIVE | Dimissioni Marotta: ecco la situazione

LEGGI ANCHE >>> Addio Lukaku, c’è Zapata | Pro e contro di un acquisto ‘funzionale’

Calciomercato Inter, Scamacca oltre all’erede di Lukaku

Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Oltre all’erede di Lukaku, l’Inter punta a inserire nel reparto avanzato un’altra punta in sostituzione di Pinamonti, destinato all’Empoli. Negli ultimi giorni il ‘pupillo’ di Inzaghi, Keita Balde, sembra essere stato sorpassato dal classe ’99 Gianluca Scamacca in forza al Sassuolo, col quale i rapporti sono eccellenti.