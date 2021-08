Calciomercato Inter: il futuro di Romelu Lukaku sembra davvero delineato. Tuttavia, Lionel Messi potrebbe cambiare le carte in tavola

Fa strano dirlo, ma Inter e Barcellona sono due club molto simili fra loro. Entrambi pieni di storia ed entrambi con i propri giocatori chiave in uscita. Già, perché se per i nerazzurri Romelu Lukaku sembra essere ad un passo dal Chelsea, i ‘Blaugrana’ non sono messi meglio. Hanno infatti ufficialmente perso il loro fuoriclasse, Lionel Messi, che non ha rinnovato. Proprio la ‘Pulce’ potrebbe approdare al Psg o al Chelsea. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Messi fa un favore ai nerazzurri: può approdare al Chelsea

Romelu Lukaku è ad un passo dall’approdare al Chelsea. Tuttavia, con un Lionel Messi svincolato dal Barcellona a partire da ieri, le cose potrebbero cambiare. L’asso argentino è infatti finito nel mirino di Chelsea, Manchester City, Psg e Inter Miami. Proprio per questo, secondo ‘As’ la squadra londinese – il Presidente Roman Abramovich in primis – ha chiesto un incontro urgente con gli agenti dell’argentino tramite un intermediario inglese per iniziare a sondare il terreno.

Sempre il tabloid spagnolo ipotizza di un clamoroso doppio colpo per i ‘Blues’. Ovviamente, parleremmo di due operazioni molto onerose che senza alcun tipo di cessione sono difficili da attuare. Abramovich e colleghi sono quindi chiamati a scegliere. L’Inter, dal canto suo, spera ovviamente che Messi faccia un ‘favore’ all’amico Lautaro Martinez.