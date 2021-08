Lukaku: due indizi confermano chiaramente la voglia di Chelsea

Inter, Romelu Lukaku ha chiesto di essere esentato dall’amichevole di domani sera contro il Parma allo stadio Tardini

L’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku, è ad un passo dal lasciare la squadra nerazzurra. L’accordo con il Chelsea è ormai molto vicino, si aspetta solo l’ufficialità che dovrebbe arrivare in giornata. La trattativa, dovrebbe concludersi con un’offerta finale di 115 milioni di euro. Gli ultimi colloqui tra tra la dirigenza del club milanese e Marina Granovskaia, plenipotenziaria del sodalizio di Abramovich, sembra siano stati molto proficui. Inoltre, come ha informato Calciomercato.it, l’attaccante nerazzurro ha chiesto di essere esonerato dall’amichevole di domani sera allo stadio Tardini di Parma, contro la squadra appena retrocessa in serie B. Un altro segnale inequivocabile, dell’intenzione del calciatore sia di non rischiare di farsi in male, ma soprattutto della sua decisione di tornare in Premier League e del suo ormai certo addio ai colori nerazzurri.

Dopo due stagioni culminate con una finale di Europa League e un secondo posto in campionato il primo anno, uno scudetto nel secondo, ma soprattutto un affetto smisurato da parte dei tifosi nerazzurri, termina la sua avventura con la squadra dei colori del cielo e della notte.