Maiorino: “Zapata sostituto naturale di Lukaku poi prenderei Dzeko e terrei Satriano”

Inter, l’ex dirigente del Milan Rocco Maiorino ha voluto dare il suo parere sulla situazione della squadra nerazzurra e sui possibili sostituti di Romelu Lukaku

L’ex dirigente sportivo del Milan Rocco Maiorino, ha voluto esprimere il suo parere sulla situazione dell’Inter e soprattutto sui possibili sostituti di Romelu Lukaku. Queste le sue parole in merito: “Le difficoltà economiche che sta affrontando l’Inter rendono impossibile non vendere Romelu Lukaku. Il sostituto naturale per me è Duvan Zapata, però prenderei assolutamente anche Edin Dzeko considerando anche la storia di Alexis Sanchez che ha avuto di recente diversi infortuni; magari da quel punto di vista non si sentono sicuri. Come quinto, mi terrei un giovane come Martin Satriano che ha iniziato a fare esperienza con la prima squadra e potrebbe anche essere impiegato, seppur poche volte”.

In ogni caso mancano due settimane alla prima giornata di campionato e, con la partenza ormai quasi certa di Romelu Lukaku e con Lautaro Martinez che non potrà giocare perché deve scontare una giornata di squalifica per il cartellino giallo rimediato nell’ultima giornata della scorsa stagione, per Simone Inzaghi potrebbe essere un problema trovare una punta disponibile, visto che anche Alexis Sanchez sta recuperando dall’infortunio che lo perseguita dalla Copa America.