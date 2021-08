Montella: “Se le cose non dipendono da te cerchi di trovare la migliore soluzione con altri calciatori”

Inter, Vincenzo Montella ha voluto dare un parere sui possibili attaccanti che potrebbero sostituire Romelu Lukaku.

L’ex attaccante e poi allenatore di Milan e Fiorentina Vincenzo Montella, ha voluto dare il suo parere sui possibili sostituti di Romelu Lukaku, ospite negli studi di Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni in merito: “Duvan Zapata ed Edin Dzeko sono due giocatori diversi: uno esperto anche di Champions, l’altro elemento di forza che sta facendo campionati in crescendo, anche se non ti può garantire 40-45 partite ad alto livello. Comunque sono due calciatori complementari. Io credo che si sapesse la storia recente dell‘Inter, uno farebbe di tutto per trattenere Lukaku ma se le cose non dipendono da te cerchi di trovare la migliore soluzione con altri calciatori”.

La squadra nerazzurra, si trovò nella stessa situazione quando Zlatan Ibrahimovic decise di andare al Barcellona e i pianti grechi dei tifosi uniti agli sfottò di quelli delle altre squadre, in primis di Juventus e Milan, furono il leit-motiv degli ultimi giorni dell’estate. Poi sappiamo tutti come è andata e, a parte Eto’o, nessuno dei giocatori che arrivò era un fenomeno…Come cantava un noto cantautore nerazzurro: “Il futuro è un’ipotesi”.