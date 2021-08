Parma-Inter: cori positivi per Marotta, tecnico e giocatori non per Zhang contestato

Inter, la Curva Nord non lesina cori positivi per Beppe Marotta, allenatore e giocatori ma per Zhang è contestazione piena e poco politically correct

Come avevano promesso, i tifosi della Curva Nord nerazzurra presenti al Tardini per la sfida tra la squadra di casa e l’Inter, hanno contestato Zhang. In questo momento il club meneghino è in una situazione abbastanza critica, dopo le partenze dell’allenatore Antonio Conte e di due giocatori importanti come Achraf Hakimi prima e Romelu Lukaku poi, senza contare le incontrollabili voci di mercato che riguardano altri calciatori nerazzurri, accostati a diverse big europee.

I ragazzi del tifo più appassionato nerazzurro, non hanno fatto mancare il loro sostegno al nuovo allenatore ai giocatori e ai dirigenti, soprattutto Beppe Marotta, ma hanno regalato anche un coro poco simpatico, per usare un eufemismo, al presidente Zhang. Queste le parole cantate dalla Curva Nord: “Passeran i giocatori, le annate e società ma noi siamo sempre qua.. f****** a Zhang». Tutti di altri tenore, come dicevamo, i cori per i giocatori e soprattutto per Beppe Marotta.