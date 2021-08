Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Edin Dzeko. Ormai ci siamo per l’approdo in nerazzurro del centravanti bosniaco

Dzeko sta per diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Accordo coi nerazzurri sulla base di un biennale da circa 5 milioni di euro netti a stagione, per lui la maglia numero 9 appartenuta fino a qualche giorno fa a Romelu Lukaku che nelle prossime ore volerà a Londra per le visite mediche e firmare con il Chelsea. Il 35enne della Roma approderà alla corte di Simone Inzaghi dietro il pagamento di un piccolo indennizzo-bonus, circa 1,5-2 milioni di euro. Sarà il primo dei due colpi in attacco che hanno in programma Marotta e Ausilio: il secondo è Duvan Zapata dell’Atalanta, operazione da 35 milioni più bonus.

Calciomercato Inter, Dzeko in arrivo: annuncio nello spogliatoio nerazzurro

La conferma su Dzeko in arrivo all’Inter arriva direttamente anche dal ‘Tardini’, dove ieri la squadra di Inzaghi ha disputato l’amichevole col Parma. Secondo quanto raccolto, Aleksandar Kolarov ha annunciato ai suoi compagni l’approdo in nerazzurro del suo amico nonché ex compagno (hanno pure lo stesso agente, Alessandro Lucci) in giallorosso.