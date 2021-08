Calciomercato Inter: il Milan si avvicina ad un giocatore che non ha mai convinto i nerazzurri sotto tutti i punti di vista. Tutti i dettagli

Alessandro Florenzi, che non verrà riscattato dal Psg, è certamente uno dei giocatori italiani più appetibili in questa sessione di calciomercato. Più volte accostato all’Inter, i nerazzurri hanno preferito e continuano a preferire profili diversi dal giocatore di proprietà della Roma. Proprio in giallorosso il suo futuro è segnato dato che per José Mourinho è decisamente cedibile. Nelle ultime ore, un po’ a sorpresa, si è fatto avanti il Milan. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Florenzi al Milan: ‘grazie’ a Dalot

Secondo ‘Sky Sport’, Alessandro Florenzi potrebbe approdare presto al Milan di Stefano Pioli. Campione d’Europa con la Nazionale italiana, dopo le esperienze non così tanto gratificanti al Valencia e al Psg, i rossoneri vorrebbero dargli una chance e così hanno avviato i contatti con la Roma dato che anche il classe 1992 non ci tiene a rimanere al club capitolino. L’affare può concludersi in prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo al raggiungimento di determinate condizioni (qualificazione in Champions League e numero partite giocate).

L’affare può terminare liscio come l’olio perché lo stesso Florenzi gradirebbe un passaggio al Milan. In più, per Maldini e colleghi sarebbe prioritario ingaggiarlo considerando che non si è sbloccata la trattativa con il Manchester United per riportare a Milano Diogo Dalot (niente da fare nemmeno con il Real Madrid per Odriozola). Un colpo d’esperienza per i ‘Diavoli’ per un giocatore che poteva essere dell’Inter se il club non avesse avuto altre priorità (Dumfries e Nandez su tutti).