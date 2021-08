L’olandese Dumfries si avvicina all’Inter come sostituto di Hakimi. L’agente Raiola intensifica i contatti, Marotta ed Ausilio pronti a chiudere la trattativa

Ormai entrati nel vivo del calciomercato, l’Inter ha il dovere di coprire gli spazi vacanti lasciati da Lukaku ed Hakimi. Sono quattro i calciatori che la dirigenza vuole consegnare a Inzaghi. Al posto dell’esterno, già visto in azione con il PSG, il preferito è sempre Denzel Dumfries del PSV. L’olandese, infatti, nasce come terzino destro ma grazie alle sue buone capacità offensive può adattarsi lungo l’intera fascia. La trattativa è aperta più che mai, col calciatore che ha manifestato interesse nel lasciare l’Eredivisie ed il suo agente Raiola che spinge per accontentarlo. Marotta ed Ausilio si ritrovano adesso faccia a faccia per stabilire le cifre di uno sprint finale, cifre che oscillano fra i 12 e i 15 milioni di euro. In ballo anche la pista Nandez, con l’Inter già prima della cessione di Lukaku intenzionata a piazzare il doppio colpo.

Calciomercato, Dumfries e Nandez si giocano la fascia. Ma l’Inter vuole prendere entrambi

Non la fascia da capitano quella messa in palio per i due esterni, perché ben salda al braccio del veterano Handanovic. Si corre, piuttosto, sulla fascia destra: un ruolo delicato, visto l’enorme apporto di Hakimi durante la passata stagione. Dumfries risulta essere l’ideale, vista la somiglianza tecnica con il marocchino. Egli è dotato fisicamente, è rapido di gambe e sa essere incisivo sia nel fornire assist ai compagni che nel convergere sottoporta. Nandez, invece, è più un tuttofare. Sa ricoprire il ruolo da trequartista, da esterno di centrocampo ma anche da mediano. Di certo una garanzia in ogni reparto, se non fosse che è proprio la specializzazione ciò che l’Inter cerca. La necessità di costruire una rosa completa è ormai un obbligo, per riconfermare prestazioni agli stessi livelli passati. Non un’impresa impossibile, perché i nerazzurri hanno dimostrato di saper fare gioco agilmente senza grandi nomi. La partita contro il Parma, però, è solo l’inizio. Non solo Dzeko e Zapata, ora l’Inter fa sul serio anche per Dumfries…