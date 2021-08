Calciomercato Inter: obiettivo dei nerazzurri sta per sfumare definitivamente. Richiesta troppo alta e rinnovo fresco fanno da muro a Marotta

Dusan Vlahovic è uno dei giocatori più promettenti del calcio europeo. Classe 2000, alla Fiorentina ha mostrato davvero grandissime cose durante la scorsa stagione. Il centravanti serbo è risultato essere fondamentale per la corsa salvezza dei viola che, giustamente , se lo tengono stretto. Anche di fronte ai grandi club, la società toscana non arretra di un millimetro ma anzi, vuole rinnovargli il contratto al più presto. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> Si lavora anche sulla fascia | Sprint Inter per Dumfries

Calciomercato Inter, Vlahovic non si muove: rinnovo vicino

Dusan Vlahovic ancora alla Fiorentina. Secondo il ‘Corriere dello Sport’ i viola sono vicini a prolungare il contratto del giocatore almeno fino al 2026 sulla base di 3 milioni di euro netti. L’accordo sarebbe arrivato dopo un incontro tra Joe Barone e l’agente Ristic avvenuto sabato sera. Andranno limati alcuni dettagli riguardanti la clausola rescissoria. Il club vorrebbe aggiungerne una alta mentre l’entourage del giocatore non vuole superare cifre chissà quanto mastodontiche per non spaventare i possibili acquirenti che, al momento, sono due ed entrambi prestigiosi: Inter e Tottenham.

LEGGI ANCHE>>> Parma-Inter 0-2 | Vittoria nel segno di Brozovic e Vecino, ancora bene Satriano

La prima ha fatto un’offerta da 50 milioni mentre gli ‘Spurs’ non si sono ancora mossi in maniera concreta. Tuttavia, il giovane serbo per Commisso e colleghi è incedibile, e così molto probabilmente i nerazzurri punteranno su Dzeko e Zapata (in alternativa Correa se non arriverà il colombiano)