Le ultime di calciomercato Inter hanno come protagonista Lautaro Martinez, per il quale il Tottenham è pronto a rilanciare

Non possiamo mettere la mano sul fuoco, perché c’è il rischio di bruciarsela, sulla permanenza all’Inter di Lautaro Martinez. Ieri Interlive.it vi ha spiegato che il Tottenham può rilanciare mettendo sul tavolo qualcosa come 80 milioni di euro più bonus. In via ufficiosa la dirigenza ha fatto sapere di non essere intenzionata a privarsi anche dell’argentino, ma abbiamo visto con Lukaku che a decidere è solo e soltano la proprietà. Ovvero il gruppo Suning, che vista la grave situazione economico-finanziaria non guarda in faccia a nessuno. Nessuno, per l’appunto, è incedibile. Del resto non lo è stato il bomber belga, leader e simbolo dell’Inter scudettata, figurarsi gli altri…

LEGGI ANCHE >>> Dzeko in arrivo all’Inter | Conferma dal Tardini

LEGGI ANCHE >>> INTERLIVE | Quattro colpi con Lukaku al Chelsea: i dettagli

Calciomercato Inter, Lautaro ai compagni: “Resto qui”

Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Staremo a vedere come si evolverà la vicenda Lautaro. Stando a quanto appurato, comunque, Lautaro non pensa all’addio (il suo ‘sogno’ rimane la Spagna e nella fattispecie il Barcellona, per ora però impossibilitato ad acquistarlo). Ai suoi compagni di squadra, il classe ’97 di Bahia Bianca ha detto che vuole rimanere all’Inter. Nel caso restasse davvero, ecco che da settembre in poi Marotta e Ausilio andrebbero a ritrattare in maniera concreta il rinnovo del contratto attualmente in scadenza a giugno 2023.