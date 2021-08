Inter: settimana difficile per i nerazzurri e per Simone Inzaghi che però finalmente potrà riabbracciare due elementi importanti della rosa

Settimane difficili per l’Inter e, quindi, anche per Simone Inzaghi. L’addio di Romelu Lukaku non ha di certo aiutato in tal senso, ma adesso il tecnico piacentino può tornare, seppure un minimo, a sorridere.

LEGGI ANCHE>>> Tutto confermato: niente Inter | Accordo e firma a un passo

Hakan Calhanoglu, dopo l’affaticamento muscolare che lo aveva costretto a dare forfait in occasione dell’amichevole contro il Parma, è tornato ad allenarsi stabilmente in gruppo e molto probabilmente sarà a disposizione nell’ultimo test della stagione contro la Dinamo Kiev. Ritorna anche Danilo D’Ambrosio che dopo il risentimento muscolare di due settimane fa sarà di nuovo arruolabile già in questi giorni.