Inter: i nerazzurri sono in difficoltà e quantomeno sulla carta sembrano decisamente depotenziati. Un tifoso avversario mostra conforto

Non un periodo semplice per l’Inter e per i tifosi interisti. Dopo l’addio di Antonio Conte e Achraf Hakimi, anche Romelu Lukaku ha lasciato la nave per dirigersi al Chelsea. Tuttavia, i nerazzurri non mollano e promettono di lavorare al meglio sul mercato in viste della stagione 2021/22. Lapo Elkann, noto tifoso della Juventus, ha mostrato conforto:

“A me dispiace vedere una grande squadra come l’Inter in difficoltà. E credo sia da mediocri festeggiare un momento difficile di un avversario. That’s all folks”.